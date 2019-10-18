Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере

Звезда порно индустрии 26-летняя Джесса Роудс поведала поклонникам о самой тяжелой сцене в карьере. Об этом сообщает сайт Reddit.

По словам Джессы Роудс, во время съемок очередной ленты для взрослых продюсеры и режиссер заставили ее несколько раз переплыть бассейн. При этом актриса была одета в платье, которое намокнув стало тяжелым, и утягивало ее на дно.

« Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание », — утверждает порнозвезда.

Джесса Роудс заявила, что ни капли не стесняется избранной стези — актрисы фильмов для взрослых. Артистка специфичного жанра уверила поклонников — 90% времени она получает от работы истинное наслаждение.

Джесса Роудс — американская порноактриса норвежского происхождения, обладательница множества наград и титулов в индустрии порнофильмов. По последним подсчетам, звезда снялась в 430 кинокартинах для взрослых.

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