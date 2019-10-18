  1. Пятый канал
  4. Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере

Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере

, 14:52 52

Звезда фильмов для взрослых едва не утонула в бассейне.

Фото: Instagram @missjessarhodes

Звезда порно индустрии 26-летняя Джесса Роудс поведала поклонникам о самой тяжелой сцене в карьере. Об этом сообщает сайт Reddit.

По словам Джессы Роудс, во время съемок очередной ленты для взрослых продюсеры и режиссер заставили ее несколько раз переплыть бассейн. При этом актриса была одета в платье, которое намокнув стало тяжелым, и утягивало ее на дно.

«Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание», — утверждает порнозвезда.

Джесса Роудс заявила, что ни капли не стесняется избранной стези — актрисы фильмов для взрослых. Артистка специфичного жанра уверила поклонников — 90% времени она получает от работы истинное наслаждение.

Джесса Роудс — американская порноактриса норвежского происхождения, обладательница множества наград и титулов в индустрии порнофильмов. По последним подсчетам, звезда снялась в 430 кинокартинах для взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Беркова рассказала о пути в порноиндустрию, и он лежал не через постель.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

14:55
«11 лет колонии»: экс-главе Коми Гайзеру приговор оставили в силе
14:52
Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
14:35
National Interest назвал российскую подлодку оружием Судного дня
14:29
«Мурашки по коже!» Мама Тимати показала интимные кадры с родов Решетовой
14:08
В Каталонии началась всеобщая забастовка
13:52
«Здесь опасно и весело»: Агния Кузнецова рассказала поклонникам, что она любит

Сейчас читают

Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев