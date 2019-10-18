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Как пранкеры разыграли губернатора Аляски, пригрозив ему Собчак и Расторгуевым

, 15:13 44

Майк Данливи очень благодарил пранкеров за предоставленные сведения.

Фото: www.globallookpress.com

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Аляски Майка Данливи. Самые интересные фрагменты их разговора опубликовал сайт KP.RU.

По информации издания, разговор состоялся довольно давно. Обнародовать запись было решено только сейчас из-за Дня Аляски, который отмечают 18 октября. Пранкеры позвонили Данливи под видом тогдашних украинских властей — премьер-министра Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.

Так, «Чалый» рассказал американскому губернатору о желании России вернуть Аляску в свой состав. По этому поводу якобы даже состоялись секретные переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Результаты беседы легли в основу вымышленного пакта Расторгуева.

«Это интересно, но эта земля принадлежит жителям Аляски. Мы американцы и не хотим становиться частью России. Поэтому я даже не знаю, что тут можно обсуждать», — всерьез ответил на слова пранкера глава Аляски, пообещав, что у захватчиков «земля будет гореть под ногами».

Затем слово взял «Гройсман». Он рассказал, что российские спецслужбы уже работают на территории Аляски: подкупают местных жителей и представителей коренных народов. Кроме того, угрозу представляет партия независимости Аляски. Она якобы хочет организовать референдум о независимости региона и его включении в состав РФ.

С данной политической силой тесно сотрудничает телеведущая Ксения Собчак, заверили пранкеры. Они также порекомендовали включить в санкционный список Николая Расторгуева, который поет песни о воссоединении Аляски с Россией при помощи бани, водки, гармони и лосося.

Данливи охотно благодарил «украинские власти» за предоставленные сведения.

«Спасибо за информацию. У вас есть информация, которой нет у нас <…> Очень вам благодарен <…> Спасибо большое, мы обсудим этого человека с нашими ребятами», — отвечал не заподозривший подвоха губернатор Аляски.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее пранкер Лексус от лица президента Украины Владимира Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала. Речь идет о главе полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере.

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