Пранкер Лексус от лица Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала

, 10:45 32

Алексей Столяров позвонил главе полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере от лица украинского президента.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил главе полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховере от лица президента Украины и потребовал отставки после скандала с опубликованным видео.

Запись телефонного разговора выложили украинские СМИ.

«Вы готовы написать заявление?» — спросил Столяров.

Глуховеря ответил, что готов действовать в «соответствии с законом». На вопрос о происхождении видеозаписи, на которой автоинспекторов, остановивших автомобиль генерала, вызывают на «ковер», глава МВД затруднился ответить.

«Я не понимаю, очень много блогеров, поэтому, как они это выставили, для меня это покамест…разбираемся», — оправдался Глуховеря.

Лексус от лица Зеленского назвал общение генерала с подчиненными «хамским».

26 июля в сети появилось видео из кабинета Глуховери, на котором он отчитывает подчиненных, которые остановили его автомобиль за нарушение правил. Президент Украины Владимир Зеленский увидел эту запись и потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить оскандалившегося генерала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Франции Эммануэль Макрон поздравил пранкера Вована с победой на выборах вместо Зеленского.

Читайте также

+27° Днём +24°
Ночью +12°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

11:27
Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
11:21
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака
11:05
Выстрел пушек с Петропавловской крепости ознаменовал начало парада в честь Дня ВМФ
10:59
Момент гибели пилота на гонках «Московская миля» попал на видео
10:45
Пранкер Лексус от лица Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала
10:33
В США сенатор-демократ призвал не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Сейчас читают

«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
Видео: звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова прошлась по ночному Петербургу
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги