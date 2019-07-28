Пранкер Лексус от лица Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала

Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил главе полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховере от лица президента Украины и потребовал отставки после скандала с опубликованным видео.

Запись телефонного разговора выложили украинские СМИ.

«Вы готовы написать заявление?» — спросил Столяров.

Глуховеря ответил, что готов действовать в «соответствии с законом». На вопрос о происхождении видеозаписи, на которой автоинспекторов, остановивших автомобиль генерала, вызывают на «ковер», глава МВД затруднился ответить.

«Я не понимаю, очень много блогеров, поэтому, как они это выставили, для меня это покамест…разбираемся», — оправдался Глуховеря.

Лексус от лица Зеленского назвал общение генерала с подчиненными «хамским».

26 июля в сети появилось видео из кабинета Глуховери, на котором он отчитывает подчиненных, которые остановили его автомобиль за нарушение правил. Президент Украины Владимир Зеленский увидел эту запись и потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить оскандалившегося генерала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Франции Эммануэль Макрон поздравил пранкера Вована с победой на выборах вместо Зеленского.