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Названы три напитка, способные увеличить продолжительность жизни

, 17:21 Видео 59

Эксперты уверены — если употреблять их ежедневно в нормальном количестве, то риски возникновения множества смертельных заболеваний снизятся в разы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary K. Smith / Arco Images, imagebroker/Alfred Schauhuber, Ralph Kerpa, dbn, David Oxberry

Зарубежные исследователи определили три наиболее полезных для здоровья человека напитка. Их употребление может снизить риск возникновения множества смертельных заболеваний и, соответственно, в разы увеличить продолжительность жизни, пишет ФАН.

Самым полезным в мире напитком ученые считают молоко. По мнению экспертов, если употреблять данный продукт ежедневно в умеренных количествах, то можно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20%. Молоко не только защищает иммунитет организма, но и способствует увеличению продолжительности жизни за счет регенерации клеток.

На втором месте в рейтинге полезных напитков находится апельсиновый сок. Фреш из цитрусов является очень хорошим средством в профилактике онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Третье место занимает несколько неожиданный напиток, так как в научной среде к нему относятся по-разному. Американские ученые утверждают, что от сердечных заболеваний может защитить обычный кофе. Также, по мнению специалистов, он способен снизить риски образования раковых опухолей и возникновения проблем с деятельностью мозга. Однако ни в коем случае не рекомендуется злоупотреблять кофе. Нормальной «дозой» этого бодрящего символа утра считается одна-две чашки в день.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам рассказали, какие продукты приводят к возникновению рака.

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