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Россиянам рассказали, какие продукты приводят к возникновению рака

, 13:19 Видео 74

Специалисты Роспотребнадзора составили список продуктов, употребление которых повышает риск возникновения рака.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV, АГН Москва, Jens Kalaene, Artur Widak, Andrey Arkusha, Lev Radin

Эксперты Роспотребнадзора назвали продукты, употребление которых может привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.

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По словам специалистов Роспотребнадзора, около 30% случаев возникновения недоброкачественных опухолей связано с неправильным питанием, сидячим образом жизни, а также курением и употреблением спиртных напитков. В ведомстве напомнили, что согласно исследованию Международного агентства по изучению рака (МАИР) от 2015 года, слишком частое употребление красного мяса и продукции из него может стать причиной развития колоректального рака. Риск развития данного заболевания вырастает до 17% даже если съедать в день всего 100 граммов мяса.

Кроме того, к появлению злокачественных новообразований может привести употребление продуктов глубокой переработки, в частности колбасы и пиццы.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам свести до минимума количество красного мяса в своем рационе, заменив его мясом птицы или рыбной продукцией, а также есть больше овощей и фруктов. Также следует отказаться от употребления табака и алкоголя.

В 2018 году в мире от различных видов рака умерли 9,6 миллиона человек. Это каждая шестая смерть на планете. Чаще всего рак поражает легкие, молочные железы, толстую и прямую кишки, предстательную железу, кожу и желудок.

Учеными доказано, что риск развития онкологического заболевания может снижать употребление рыбьего жира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что онкологическое заболевание могут вызвать пары электронных сигарет.

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