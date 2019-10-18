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  4. Киркоров поздравил Лободу, выложив фото певицы в откровенном наряде

Киркоров поздравил Лободу, выложив фото певицы в откровенном наряде

, 23:32 Фото 203

Градус пикантности на общем снимке поп-короля и суперзвезды, по мнению фанатов, явно зашкаливает.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Светлана Лобода отмечает свой 37-й день рождения. Коллеги по цеху с самого утра осыпают кумира миллионов теплыми словами и пожеланиями. К поздравлениям певицы присоединился король поп-музыки Филипп Киркоров. Эстрадный певец опубликовал в Instagram общий снимок с именинницей, на котором звездные друзья обнимаются и хохочут.

На фотографии оба музыканта, в прямом смысле слова, блистают: Светлана Лобода позирует в белом блестящем платье с откровенным декольте, которое во всей красе демонстрирует ее идеальную грудь, а Филипп Бедросович — в черном бомбере и элегантной шляпе, украшенными стразами.

«С днем рождения, суперзвезда!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @fkirkorov

Поклонники Филиппа Киркорова присоединились к его словам и искренне поздравили Светлану Лободу с радостным праздником. Фанаты двух суперзвезд отметили — пара музыкантов выглядит очень ярко, гармонично и притягательно.

«Сексибой!»

«Королевишна!»

«Самые крутые!» — написали фолловеры.

Однако нашлись среди трех миллионной аудитории Филиппа Киркорова и недовольные злопыхатели.

«Ужас, а не суперзвезда. Выставила на показ, губищи — позор», — добавил в медовую атмосферу праздника ложку дегтя хейтер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном.

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