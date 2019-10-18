Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном

Светлана Лобода празднует 37-й день рождения. По этому поводу певица в Петербурге устроила вечеринку с друзьями. Фото с застолья она выложила в Instagram в два часа ночи. В кадре среди десятка приятелей именинница сидит рядом с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Это первый совместный снимок Светланы с немецким металлистом, которым она поделилась с поклонниками.

Слухи о "нежной" дружбе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна появились в 2017 году. Пара без стеснения проявляла нежные чувства на виду у папарацци. Комментировать же подробности отношений звезды отказывались. Недавно в интервью Ксении Собчак Лобода призналась, что обязана держать эту часть личной жизни в секрете, как предписывает некий контракт.

Instagram @lobodaofficial

Годом ранее певица родила вторую дочь. Малышку назвали Тильдой. Это подогрело слухи о том, что отцом девочки является Линдеманн. Теперь появление на одной фотографии двух знаменитостей спровоцировало фанатов на новые разговоры о развитии их романа.

Среди версий прозвучала и такая, что певица и металлист лишь друзья, но обязаны сохранять интригу для обоюдного поддержания популярности. Поклонники не исключили, что публикация этого снимка может говорить о послаблении требований контракта и завершении их любовных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода показала нежное фото с неизвестным мужчиной.