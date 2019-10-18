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  4. Молодая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной — фото

Молодая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной — фото

, 20:30 Фото 64

Модель Тина Кунаки снялась в «жаркой» фотосессии в одних колготках и бюстгальтере.

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Фото, видео: Instagram @tinakunakey

Супруга французского актера Венсана Касселя 22-летняя модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram результаты съемок с недавней фотосессии. На черно-белых снимках манекенщица позирует в люксовом гостиничном номере, сексуально поедая пасту, болтая по телефону, лежа в постели, и наслаждаясь напитками из бара с бокалом для вина в руках. На знаменитости надеты лишь соблазнительные капроновые колготки и черный лиф.

«Обслуживание в номере», — подписала публикацию звезда.

Фотографии Тины Кунаки произвели на поклонников невероятное впечатление — за несколько часов пост преодолел отметку в 70 тысяч отметок «мне нравится». Однако один из снимков слегка озадачил фанатов избранницы Венсана Касселя. На фото модель позирует, лежа в кровати в обнимку с фотографом, который увлеченно показывает полуголой замужней девушке какие-то кадры.

Instagram @tinakunakey

Несмотря на двусмысленность фото в кровати с другим мужчиной, подписчики Тины Кунаки похвалили ее чудесный сексуальный образ.

«Как ты прекрасна!»

«Боже мой, это, правда, ты?!»

«Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что 52-летний Кассель и 22-летняя Тина Кунаки отметили первую годовщину свадьбы.

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