«Мы под шумок»: Меладзе неудачно оправдался за проезд под «кирпич»

Певец Валерий Меладзе проехал на автомобиле Mercedes-Maybach к реке, у которой видна полузатопленная колокольня Никольского собора. Подписчики артиста в Instagram заметили, что парковаться там нельзя.

«К каждому храму должна вести дорога… Но не до каждого можно дойти», — подписал артист снимок, добавив, что находится рядом с памятником истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина.

Подписчики певца обратили внимание на то, что он нарушил Правила дорожного движения (ПДД), припарковавшись на берегу реки.

«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», — написала одна пользовательница.

Артист не стал отрицать наличие запрещающего проезд и парковку знака. В ответе на комментарий он объяснил, что поступил, как все.

«Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было», — написал он.

Instagram @meladzevalerian

Подписчики сочли оправдание неудачным.

«Ну, то есть — все нарушают, и мне можно. Молодец»;

«На Maybach можно везде»;

«Я сам заезжаю, и вам можно», — с иронией отметили пользователи.

Другие, впрочем, встали на сторону певца.

«Вам можно. Вы культурный турист. Самый классный турист»;

«Невероятная красота»;

«Меладзе и Maybach — идеальное сочетание», — считают они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Меладзе откровенно рассказал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой. По его словам, она уделяет гораздо больше времени воспитанию наследников, чем он.