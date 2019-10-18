«Мы под шумок»: Меладзе неудачно оправдался за проезд под «кирпич»

Певец Валерий Меладзе проехал на автомобиле Mercedes-Maybach к реке, у которой видна полузатопленная колокольня Никольского собора. Подписчики артиста в Instagram заметили, что парковаться там нельзя.
«К каждому храму должна вести дорога… Но не до каждого можно дойти», — подписал артист снимок, добавив, что находится рядом с памятником истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина.
Подписчики певца обратили внимание на то, что он нарушил Правила дорожного движения (ПДД), припарковавшись на берегу реки.
«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», — написала одна пользовательница.
Артист не стал отрицать наличие запрещающего проезд и парковку знака. В ответе на комментарий он объяснил, что поступил, как все.
«Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было», — написал он.
Подписчики сочли оправдание неудачным.
«Ну, то есть — все нарушают, и мне можно. Молодец»;
«На Maybach можно везде»;
«Я сам заезжаю, и вам можно», — с иронией отметили пользователи.
Другие, впрочем, встали на сторону певца.
«Вам можно. Вы культурный турист. Самый классный турист»;
«Невероятная красота»;
«Меладзе и Maybach — идеальное сочетание», — считают они.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Меладзе откровенно рассказал о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой. По его словам, она уделяет гораздо больше времени воспитанию наследников, чем он.