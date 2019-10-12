«Приезжаю на готовое!»: Валерий Меладзе о семейной жизни с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе в одном из последних интервью для YouTube-канала рассказал о подробностях личной жизни. В частности, певец и композитор поведал об участии в воспитании детей и вкладе супруги Альбины Джанабаевой в счастливую семейную жизнь. По словам музыканта, его половинка уделяет развитию наследников гораздо больше времени, чем он сам.

« Я во многом часто приезжаю на готовое. Но при всем при этом я веду с ними разговоры. Я учу своих детей тому, что им надо найти любимое дело. Тогда ты и на работу идешь с радостью », — откровенно поведал Меладзе.

Артист утверждает, что самыми счастливыми моментами его жизни стали дни рождения его пятерых детей. Музыкант вспомнил о том, как появился на свет его младший сын Лука.

« Это было в Испании. Там такое правило, что ребенка сразу отдают отцу. В этот момент я почувствовал какую-то неописуемую радость. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными, когда начинают чувствовать свою сопричастность с первой минуты жизни малыша », — поделился знаменитость.

54-летний Валерий Меладзе и 40-летняя Альбина Джанабаева сыграли свадьбу в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей. От предыдущих отношений у музыканта остались три дочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Меладзе приехал на день рождения к маме.