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Впервые в открытый космос с борта МКС вышли две женщины

, 20:25 Видео 28

Кристина Кук и Джессика Мейр заменили блок питания Международной космической станции.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

40-летняя Кристина Кук и 42-летняя Джессика Мейр стали первыми в мировой истории женщинами-астронавтами, вышедшими в открытый космос одновременно. Об историческом событии, произошедшем на Международной космической станции (МКС) сегодня в 15:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

За бортом МКС астронавты НАСА — представительницы «слабого пола» — осуществляли замену блока питания космической станции. Кристина Кук и Джессика Мейр должны доставить поломанную техническую деталь на базу, чтобы позже отправить ее на Землю для изучения и определения факторов, повлиявших на поломку технического элемента.

Кристина Кук вышла в открытый космос уже в четвертый раз. Для Джессики Мейр событие стало, своего рода, дебютом. Астронавты стали 14-й и 15-й женщинами по счету, осуществившими выход в открытое космическое пространство. Первой в открытый космос в 1984 году вышла советский космонавт Светлана Савицкая.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос.

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