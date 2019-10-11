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НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос

, 16:09 Видео 298

Американское космическое ведомство (НАСА) сообщило в прямом эфире, что на 86 году жизни умер первый вышедший в открытый космос советский космонавт Алексей Леонов.

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Фото, видео: YouTube / NASA

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Американское космическое ведомство (НАСА) экстренно прервало прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов из США в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова.

«Вынуждены сообщить прискорбные новости… пока Эндри Морган и Кристина Кук выходят в открытый космос, Алексей Леонов — великий российский космонавт скончался, об этом сообщили в Роскосмосе. Ему было 85 лет. Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос в марте 1965 года. Его 12 минутный выход в открытый космос положил начало подобным работам», — заявил диктор.

Астронавты НАСА начали очередной выход в открытый космос в 14.44. Их задачей была замена двух водородно-никелевых батарей на более мощные литий-ионные, каждая массой 194 кг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны прославленного космонавта состоятся в подмосковных Мытищах 15 октября.

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