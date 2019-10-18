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Ночной клуб полыхает Пятигорске — видео

, 19:24 Срочная новость 44

Экстренные службы города пока никакой информации не дают.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker Meinrad Riedo; Instagram @pyatigorsk_online

Крупный пожар разгорелся в Пятигорске. О том что на улице Адмиральского, 37а полыхает клуб «Понтос» в сети сообщают многочисленные очевидцы ЧП. Экстренные службы данную информацию пока никак не комментируют. Также нет данных о пострадавших.

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