Крупный пожар разгорелся в Пятигорске. О том что на улице Адмиральского, 37а полыхает клуб «Понтос» в сети сообщают многочисленные очевидцы ЧП. Экстренные службы данную информацию пока никак не комментируют. Также нет данных о пострадавших.