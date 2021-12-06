Ученые установили новый признак преждевременной смерти

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Василий Заика
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Людям следует опасаться нехватки белка REST и слишком высокой нейронной активности головного мозга.

Ученые установили новый признак преждевременной смерти

Фото: www.globallookpress.com

Слишком высокая нейронная активность головного мозга, обычно обусловленная эпилепсией и деменцией, является признаком ускоренного старения и провоцирует преждевременную смерть. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы в США.

В рамках исследования медики изучили гены в тканях мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет. Оказалось, что долгожителям была присуща низкая активность генов, ответственных за возбуждение нейронов, пишет «Экономика сегодня».

Чтобы подтвердить это наблюдение, ученые провели несколько дополнительных экспериментов на нематодах (круглые черви) и лабораторных мышах, геном которых был искусственно изменен.

В результате исследователи смогли найти корреляцию между продолжительностью жизни и нейронной активностью головного мозга. Выяснилось, что важнейшую роль в этом контексте играет белок REST, который подавляет слишком сильное возбуждение нервов.

Если данного белка становится недостаточно, то подавление нейронов происходит неэффективно. В результате увеличивается риск ранней смерти, предупредили ученые.

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