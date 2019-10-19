  1. Пятый канал
  4. 25 лет спустя: Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей»

25 лет спустя: Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей»

, 5:38 Видео 35

Забавный ролик, наполненный ностальгией, опубликовала Риз Уизерспун в своем Instagram.

Фото: Instagram @reesewitherspoon

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали знаменитую сцену из сериала «Друзья». 43-летняя Риз, засветившаяся всего в нескольких эпизодах культового кино, опубликовала забавный ролик в социальной сети.

Уизерспун сыграла младшую сестру Рейчел (Дженнифер Энистон) Джилл, которую отец отправил на поруки к старшей. Однако вместо того, чтобы взяться за ум, юная особа идет на свидание с Россом (Дэвид Швиммер), что явно не нравится героини Энистон.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

One of the best parts of working with Jen is reliving my favorite lines from #FRIENDS! 🥰 #theGreenSisters

Публикация от  Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Обе актрисы сейчас работают над сериалом «Уреннее шоу» (The Morning Show), который рассказывает о жизни звезд за кадром.

Риз написала под постом, что работать с Энистон для нее сплошное удовольствие.

«Одним из самых больших плюсов работы с Джен является возможность пережить мои любимые моменты из „Друзей“», — поделилась она.

А вот Дженнифер, вспоминая моменты сериала, заметила, что Уизерспун была одной из самых трудолюбивых актрис на площадке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильно изменились звезды культового сериала 90-х.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

6:17
Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу
6:01
Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском
5:52
Следователи выехали на место ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу
5:48
«Вор в законе» Костя Канский задержан в Красноярске — видео
5:38
25 лет спустя: Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей»
5:21
В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»

Сейчас читают

Шесть человек погибли, 14 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском
Кровь, бензин и мешки: Внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев