25 лет спустя: Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей»

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали знаменитую сцену из сериала «Друзья». 43-летняя Риз, засветившаяся всего в нескольких эпизодах культового кино, опубликовала забавный ролик в социальной сети.

Уизерспун сыграла младшую сестру Рейчел (Дженнифер Энистон) Джилл, которую отец отправил на поруки к старшей. Однако вместо того, чтобы взяться за ум, юная особа идет на свидание с Россом (Дэвид Швиммер), что явно не нравится героини Энистон.

Обе актрисы сейчас работают над сериалом «Уреннее шоу» (The Morning Show), который рассказывает о жизни звезд за кадром.

Риз написала под постом, что работать с Энистон для нее сплошное удовольствие.

«Одним из самых больших плюсов работы с Джен является возможность пережить мои любимые моменты из „Друзей“ », — поделилась она.

А вот Дженнифер, вспоминая моменты сериала, заметила, что Уизерспун была одной из самых трудолюбивых актрис на площадке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильно изменились звезды культового сериала 90-х.