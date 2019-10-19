Астероид диаметром в километр мчится к Земле

Астероид 162082 (1998 HL1) размером с километр летит к Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.

Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 25 октября в 20.21 по московскому времени.

По данным специалистов NASA астероид не представляет угрозы для Земли. Он сблизится с нашей планетой на траектории равной 16 расстояниям до Луны или 0,04 астрономическим единицам (1 а. е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).

Данное небесное тело относится к группе «Аполлонов». Его открыли 18 апреля 1998 года — в этой группе присутствуют порядка пяти тысяч астероидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что падение астероида может остановить глобальное потепление на Земле.