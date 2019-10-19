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  4. Фото: Буйнов присвоил Лободе несуществующее звание народной артистки США

Фото: Буйнов присвоил Лободе несуществующее звание народной артистки США

, 9:55 Фото 416

Поздравляя подругу с днем рождения, певец запутался в регалиях Лободы — и даже приписал ей те, которых не бывает.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial, @buinovofficial

18 октября Светлана Лобода отметила 37-летие. С днем рождения популярную певицу поздравили многие коллеги по цеху. К чествованиям присоединился и Александр Буйнов, которого с артисткой связывает не только общая профессия, но и тесная дружба. Вот только праздничное обращение Буйнова оказалось странным — артист не только приписал Светлане награды, которые она не получала, но и присвоил ей несуществующие титулы.

На своей странице в Instagram Александр разместил совместное фото с именинницей. Помимо поздравлений и пожеланий певец подробно перечислил регалии, которые, на его взгляд, носит Лобода.

При этом Буйнов приписал коллеге государственные награды, которых просто не существует — звания Народной артистки США и Европы. Нечто похожее действительно существует в Соединенных Штатах — премия People's Choice Awards. Однако даже такой награды в послужном списке певицы нет.

Instagram @buinovofficial

Вероятно, Буйнов хотел в шутливом ключе подчеркнуть масштабы таланта Лободы, которая очаровала и покорила не только российских поклонников, но и весь мир. Но и перечисляя существующие в действительности звания, мужчина допустил досадный промах и приписал звезде награды, которые ей не присваивались — в его глазах Светлана Лобода стала Народной артисткой России и Украины. При этом единственную государственную награду, которой действительно обладает его коллега по цеху — Заслуженная артистка Украины — Буйнов упустил из виду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Буйнов трогательно поздравил жену с 59-летием.

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