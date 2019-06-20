«Целый гарем»: Буйнов трогательно поздравил жену с 59-летием

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К поздравлениям артиста присоединились Филипп Киркоров, Максим Галкин Кристина Орбакайте и другие звезды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @buinovofficial

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Александр Буйнов трогательно поздравил с 59-летием свою супругу Алену. В честь этого события музыкант опубликовал на своей странице в Instagram слайдшоу с фотографиями из семейного архива. А за кадром звучит песня «У моей любимой день рожденья» в исполнении самого Буйнова. Супруги живут вместе уже более 30 лет.

«У моей Алены сегодня Днюшка! Говорят, счастлив тот мужик, у кого жена Близнец — это, говорят такое счастье, типа, у вас теперь целый гарем! Согласен, я счастлив… Но а когда весь гарем встает не с той ноги? Ну и ладно, главное, чтобы гарем был здоров и весел! Тогда и мне, и всем хорошо!» — написал артист.

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«С днем рождения твою верную спутницу жизни, нашу любимую Аленушку!» — присоединился к поздравлению Филипп Киркоров.

«Поздравляю от всего сердца потрясающую и необыкновенную Алену с днем рождения! Здоровья, счастья, любви на долгие годы», — написал Николай Басков.

Именинницу также поздравили Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, другие звезды и простые поклонники певца.

«Какая красивая ваша Аленушка! С днем рождения! Поздравляем! Вы красивая пара!»

«Обалдеть! Вот благодаря таким шикарным девушкам нам повысили пенсионный возраст! Поздравляем!»

«Очень красивая! Буйнову повезло! С днем рождения!» — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Буйнов оказывает всяческие знаки внимания Светлане Лободе в соцсетях.

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