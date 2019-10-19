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  4. Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

, 9:04 50

Самолет в настоящий момент находится в небе между Иркутском и Красноярском.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

В экстренные службы Улан-Удэ поступил анонимный звонок о минировании самолета, следующего из Бурятии в московский аэропорт «Домодедово». Сообщение пришло утром в субботу, 19 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, авиалайнер сейчас находится в полете между Иркутском и Красноярском.

Сведения, предоставленные анонимным источником, проверяются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в полицию Киева 19 сентября поступило сообщение о том, что здание Верховной рады и кабинета министров заминированы. В результате инцидента в Печерском районе столицы Украины перекрыли улицу Банковую. К парламенту прибыли экстренные службы для проверки здания на наличие взрывных устройств.

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