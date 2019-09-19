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Поступило сообщение о минировании Верховной рады и кабинета министров

, 20:20 28

На данный момент ведется проверка полученной информации.

Фото: РИА Новости / Стрингер

В полицию Киева в четверг, 19 сентября, поступило сообщение о том, что здание Верховной рады и кабинета министров заминированы. На данный момент устанавливается подлинность полученной информации. Специализированные службы проверяют здание украинского парламента на наличие взрывных устройств.

В настоящий момент в Печерском районе Киева перекрыта улица Банковая. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с площади Независимости в центре Киева 14 апреля были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек после как минимум шести анонимных звонков о минировании. После тревожных сообщений на место прибыли саперы, кинологи, спасатели. В результате проверки выяснилось, что все сведения не соответствовали действительности.

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