Поступило сообщение о минировании Верховной рады и кабинета министров

В полицию Киева в четверг, 19 сентября, поступило сообщение о том, что здание Верховной рады и кабинета министров заминированы. На данный момент устанавливается подлинность полученной информации. Специализированные службы проверяют здание украинского парламента на наличие взрывных устройств.

В настоящий момент в Печерском районе Киева перекрыта улица Банковая. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с площади Независимости в центре Киева 14 апреля были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек после как минимум шести анонимных звонков о минировании. После тревожных сообщений на место прибыли саперы, кинологи, спасатели. В результате проверки выяснилось, что все сведения не соответствовали действительности.