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Вынужденную посадку совершил самолет в Казани

, 9:13 Срочная новость 36

Airobus A321, принадлежащий авиакомпании «Северный ветер», совершал полет по маршруту«Казань — Анталия».

Фото: ТАСС / Туманов Максим

Самолет Airobus A321, авиакомпании «Северный ветер», совершил посадку вынужденную посадку в Казани.

Как стало известно 5-tv.ru, борт выполнял рейс № КЛ 5807 по маршруту «Казань — Анталия». По предварительным данным, во время взлета экипаж обнаружил неисправность электрооборудования (отказ датчика постоянной силы тока). Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. 

Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Казани. На борту находилось 232 человека, в том числе 44 ребенка.  

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