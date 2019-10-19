Вынужденную посадку совершил самолет в Казани

Самолет Airobus A321, авиакомпании «Северный ветер», совершил посадку вынужденную посадку в Казани.

Как стало известно 5-tv.ru, борт выполнял рейс № КЛ 5807 по маршруту «Казань — Анталия». По предварительным данным, во время взлета экипаж обнаружил неисправность электрооборудования (отказ датчика постоянной силы тока). Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Казани. На борту находилось 232 человека, в том числе 44 ребенка.