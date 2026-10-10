В Боснии и Герцеговине поднимут вопрос строительства газопровода из России

Власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) после выборов обсудят строительство трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии. Об этом РИА Новости рассказал председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Считаем, что мы должны попытаться еще раз спасти (мирное 1995-го года — Прим. ред.) Дейтонское соглашение… Это означает и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод», — заявил он.

Как отметил Додик, уже 12 лет бошняцкая фракция, представляющая интересы славян-мусульман в Боснии и Герцеговине, препятствует прокладке газовых труб в Республику Сербскую. Проект блокируется на фоне многолетнего спора — Додик отметил, что готов начать над ним работу, если у бошняцкой стороны все-таки есть добрая воля к сотрудничеству.

Пока что БиГ снабжается российским газом через город Зворник на границе с Сербией — из 250 миллионов кубических метров около 50 миллионов получает Республика Сербская.

Ранее Додик заявил о победе своей партии на выборах в Боснии и Герцеговине.

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