  1. Пятый канал
  4. Число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести

Число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести

, 9:25 Эксклюзивное видео 304

5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в жилом доме в Ростове.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Число жертв пожара в жилом доме в Ростове возросло до семи человек, стало известно, что в результате ЧП погибе еще один ребенок.

5-tv.ru публикует список погибших.

1. Полина Л., 2015 года рождения;

2. Сергей Л., 2017 года рождения;

3. Милана К., шесть лет

4. Евгения К. один год

5. Алина К., три года

6. Анастасия К. 1996 года рождения;

На месте продолжают работать экстренные службы. Есть предположение, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем.

 

 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

10:52
Названа еще одна причина прорыва дамбы под Красноярском
10:45
Бездомный напал с ножом на полицейского в московском метро
10:32
Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
10:30
Три человека провалились под лед и погибли в ЯНАО
10:11
Жителей Красноярского края, где прорвало дамбу, эвакуируют
10:07
Появился список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Больше не приходил»: Охлобыстин устроил жесткую проверку жениху дочери
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев