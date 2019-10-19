Число погибших при пожаре под Ярославлем детей возросло до шести

Число жертв пожара в жилом доме в Ростове возросло до семи человек, стало известно, что в результате ЧП погибе еще один ребенок.

5-tv.ru публикует список погибших.

1. Полина Л., 2015 года рождения;

2. Сергей Л., 2017 года рождения;

3. Милана К., шесть лет

4. Евгения К. один год

5. Алина К., три года

6. Анастасия К. 1996 года рождения;

На месте продолжают работать экстренные службы. Есть предположение, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем.