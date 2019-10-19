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  4. Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем

Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем

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ЧП произошло утром в субботу, 19 октября, на улице Ленинская в городе Ростов.

Фото: 5-tv.ru

Пять детей и один взрослый погибли в результате пожара в жилом доме в Ростове утром в субботу, 19 октября. Инцидент случился по адресу улица Ленинская, дом 13. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Ярославской области.

Как отмечает агентство, причины возникновения пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются. На месте работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезное возгорание произошло у Троице-Сергиевой Лавры в Подмосковье ночью 19 октября. По словам очевидцев, вспыхнули сувенирные лавки у храма. 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП.

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