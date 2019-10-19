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  4. На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

, 11:21 167

19 октября пожилой мужчина с двумя мальчиками вышел на тонкий лед озера Тэтато.

Фото: www.globallookpress.com / Dawid Tatarkiewicz

Три человека, провалившиеся под лед в ЯНАО, оказались оленеводческой семьей. Мужчина и два маленьких ребенка пересекали озеро во время каслания (перемещения оленеводов к новому места выпаса стада — Прим.ред).

Как стало известно 5-tv.ru, Константин Х. 1963 года рождения вышел на тонкий лед озера Тэтато. Мужчина взял с собой четырехлетнего Тараса и пятилетнего Ивана — вероятнее всего, внуков. Однако, вместо того чтобы пересечь водоем, все трое ушли под лед. Выжить мужчине и малышам не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Ямале три человека, в том числе два ребенка, погибли, провалившись под лед 19 октября. В настоящее время спасатели продолжают поиски ушедших под воду тел.

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На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

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