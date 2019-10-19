  1. Пятый канал
  4. Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

, 11:55 134

ЧП произошло в городе Кемер, где девочка вместе с семьей находилась на отдыхе.

Фото: www.globallookpress.com / Lu Zhe

В Турции в результате несчастного случая погиб пятилетний ребенок. О смерти малолетней гражданки России сообщает агентство DHA.

По информации национального СМИ, ЧП произошла в курортном городе Кемер, где девочка вместе с родителями и старшим братом находилась на отдыхе. Известно, что ребенок упал с трехколесного электровелосипеда на горной дороге. Девочка ехала на транспортном средстве вместе с отцом, последний не справился с управлением и совершил выезд за пределы трассы. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в реанимационное отделение в Кемере. Однако спасти ее турецким врачам не удалось.

Другие члены семьи отделались незначительными ушибами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горящее масло случайно вылили на российских детей в Турции во время ужина.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

12:21
«Дэнсер»: Гагарина показала забавную разминку перед концертом
11:55
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:51
Пропавший без вести при пожаре в жилом доме в Ростове найден живым
11:41
Российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии
11:32
Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
11:21
На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

Сейчас читают

Стало известно, кому принадлежал рудник в Красноярском крае, где прорвало дамбу
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев