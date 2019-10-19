Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

В Турции в результате несчастного случая погиб пятилетний ребенок. О смерти малолетней гражданки России сообщает агентство DHA.

По информации национального СМИ, ЧП произошла в курортном городе Кемер, где девочка вместе с родителями и старшим братом находилась на отдыхе. Известно, что ребенок упал с трехколесного электровелосипеда на горной дороге. Девочка ехала на транспортном средстве вместе с отцом, последний не справился с управлением и совершил выезд за пределы трассы. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в реанимационное отделение в Кемере. Однако спасти ее турецким врачам не удалось.

Другие члены семьи отделались незначительными ушибами.

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