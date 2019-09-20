Горящее масло случайно вылили на российских детей в Турции во время ужина

Во время заключительного ужина в Турции повар, демонстрирующий кулинарное искусство, допустил ошибку во время представления, и горящее масло вылилось на людей.

В результате ЧП жуткие ожоги получили восемь человек. Среди них двое детей 3,5 года и десяти лет. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на отца пострадавших малышей.

Их экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у детей ожоги второй и третьей степени. У одного из них — сильно обгорела голова и рука.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели» , — цитирует слова отца издание.

По словам мужчины, в настоящий момент состояние детей не позволяет им улететь в Россию. Родители надеются, что перелет станет возможным в ближайшее время.

Также сообщается, что отель, где произошло ЧП, взял на себя вину и расходы на лечение детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте.