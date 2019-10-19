  1. Пятый канал
  4. Появилось видео задержания бездомного, напавшего с ножом на полицейского в Москве

Появилось видео задержания бездомного, напавшего с ножом на полицейского в Москве

, 13:16 Видео 80

Ролик опубликовало столичное ГУ МВД России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

ГУ МВД России по Москве опубликовало видео задержания злоумышленника, который напал сотрудника полиции в столичном метро. ЧП произошло на станции метро «Савеловская».

«Как сообщалось ранее, сегодня утром в подуличном переходе станции метрополитена „Савеловская“ нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение, находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене.
Злоумышленник был незамедлительно задержан нарядом полиции. Благодаря действиям сотрудников полиции никто из гражданских лиц не пострадал», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 октября мужчина без определенного места жительства напал на сотрудника полиции в метро Москвы. В результате ЧП старший сержант полиции был госпитализирован с проникающим ранением груди. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

13:53
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно
13:51
Московского депутата пытались задавить трактором
13:44
«Может психануть?»: Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически
13:28
В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»
13:16
Появилось видео задержания бездомного, напавшего с ножом на полицейского в Москве
13:08
Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу

Сейчас читают

Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев