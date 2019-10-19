Появилось видео задержания бездомного, напавшего с ножом на полицейского в Москве

ГУ МВД России по Москве опубликовало видео задержания злоумышленника, который напал сотрудника полиции в столичном метро. ЧП произошло на станции метро «Савеловская».

«Как сообщалось ранее, сегодня утром в подуличном переходе станции метрополитена „Савеловская“ нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение, находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене.

Злоумышленник был незамедлительно задержан нарядом полиции. Благодаря действиям сотрудников полиции никто из гражданских лиц не пострадал», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 октября мужчина без определенного места жительства напал на сотрудника полиции в метро Москвы. В результате ЧП старший сержант полиции был госпитализирован с проникающим ранением груди.