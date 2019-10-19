«Неповторимо»: Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина

19 октября празднуется День лицеиста — дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день был открыт Императорский Царскосельский лицей, самым известным выпускником которого был Александр Сергеевич Пушкин. Актриса Екатерина Климова решила поздравить лицеистов с праздником, прочитав стихотворение великого поэта.

К поздравлению она привлекла своих сыновей. По задумке, они должны были прочитать стих «И. И. Пущину», посвященный ближайшему другу поэта — их общение началось как раз в лицее. Но, как свидетельствует итоговая публикация Климовой в Instagram, воплощение идеи оказалось не таким уж простым.

Каждому из мальчиков Екатерина отвела по две строки произведения, но Корней и Матвей то и дело прерывали декламацию друг друга смехом, посмеивались над собственными ошибками, заминками и оговорками и корчили на камеру забавные рожицы. До своей очереди читать стих Климова смогла добраться только спустя порядка десяти попыток. Однако живое и непосредственное видео с озорными сыновьями звезды пришлось по душе подписчикам.

«Неповторимо!»

«Ура, свершилось!» — по-доброму подшучивают фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Климова показала зажигательный танец трехлетней дочки.