«Маленькая артистка!» Климова показала зажигательный танец трехлетней дочки

Российская актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram зажигательным танцем своей трехлетней дочки Беллы от актера Гелы Месхи. На кадрах видно, как малышка в черной майке и белой юбочке с рюшами энергично двигается под песню Бабека Мамедрзаева «Принцесса».

«Хореографическая миниатюра», — подписала танец Екатерина Климова.

Поклонники пришли в восторг от очаровательной Беллы и отметили, что девочка такая же артистичная, как и ее звездные родители.

«Такая же талантливая, как ее родители»;

«Чудо-ребенок! Море позитива»;

«Во девчулька зажигает»;

«Маленькая артистка!»

«Интересное решение танца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней. Актриса разместила видео, на котором трехлетняя Белла артистично спела «Идет солдат по городу».