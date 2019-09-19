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  4. «Маленькая артистка!» Климова показала зажигательный танец трехлетней дочки

«Маленькая артистка!» Климова показала зажигательный танец трехлетней дочки

, 9:45 Видео 178

Танцевальную миниатюру трехлетней Беллы актриса опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками в Instagram зажигательным танцем своей трехлетней дочки Беллы от актера Гелы Месхи. На кадрах видно, как малышка в черной майке и белой юбочке с рюшами энергично двигается под песню Бабека Мамедрзаева «Принцесса».

«Хореографическая миниатюра», — подписала танец Екатерина Климова.

Поклонники пришли в восторг от очаровательной Беллы и отметили, что девочка такая же артистичная, как и ее звездные родители.

«Такая же талантливая, как ее родители»;

«Чудо-ребенок! Море позитива»;

«Во девчулька зажигает»;

«Маленькая артистка!»

«Интересное решение танца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней. Актриса разместила видео, на котором трехлетняя Белла артистично спела «Идет солдат по городу».

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