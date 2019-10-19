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  4. «Отчаянная!» Толкалина разделась на пляже в Италии и закрыла купальный сезон

«Отчаянная!» Толкалина разделась на пляже в Италии и закрыла купальный сезон

, 20:15 Видео 298

41-летняя актриса заслужила безоговорочный авторитет у подписчиков, нырнув в ледяное озеро в середине осени.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

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Любовь Толкалина отдыхает в итальянском местечке под названием Бардолино. Актриса театра и кино не перестает радовать подписчиков в Instagram фото и видео отчетами из отпуска. На этот раз артистка превзошла саму себя. Звезда опубликовала ролик, на котором пришла на побережье озера Гарда в пасмурную ветреную погоду с розовым зонтом, в кроссовках, белой юбке-карандаш и теплом малиновом пальто. То, что последовало дальше, повергло фанатов знаменитости в настоящий шок.

41-летняя Любовь Толкалина легко сбросила верхнюю одежду и юбку, под которыми на ней оказался сплошной купальник-хаки. Демонстрируя чудесную стройную фигуру, актриса вошла в воду и нырнула.

«Закрываем купальный сезон!» — сказала в ролике звезда.

Поклонники Любови Толкалиной тут же осыпали кумира множеством комментариев, в которых восхваляли ее смелость и абсолютное бесстрашие.

«Отчаянная вы девушка!»

«Брр, вода же холодная!»

«Респект!»

«Да вы морж! Круто», — написали фолловеры.

Многие пользователи соцсети отметили — Любовь Толкалина выглядит потрясающе для своего возраста. По словам фанатов, идеальной подтянутой фигуре знаменитости могут позавидовать двадцатилетние девушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина показала волшебное преображение в гримерке.

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