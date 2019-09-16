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  4. «ПрЫнцесса! Нет! Королевна!» Толкалина показала волшебное преображение в гримерке

«ПрЫнцесса! Нет! Королевна!» Толкалина показала волшебное преображение в гримерке

, 18:58 Видео 513

Актриса удивила поклонников своим быстрым перевоплощением в почти неузнаваемый образ.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса театра и кино Любовь Толкалина удивила подписчиков в Instagram необычным видео. Артистка показала кадры из гримерки, где она благодаря стараниям гримеров удивительным образом перевоплощается в королеву.

«Не пей вина, Гертруда», — написала Толкалина, анонсировав спектакль, с которым она сейчас гастролирует по стране.

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Поклонники пришли в восторг от такого преображения. Некоторые из пользователей спросили, сколько времени уходит на грим. Актриса ответила, что осуществляет подобное перевоплощение за 20 минут. Подписчики не ожидали услышать такой ответ. Многие подумали, что «макияж» занимает два часа.

Своими впечатлениями от увиденного фолловеры поделились в комментариях.

«Магия!»

«Вы настоящая Королева необыкновенная»;

«Если бы не улыбка, то в парике и гриме не узнать»

«Волшебное искусство перевоплощения!»

«Так здорово…и совсем другой человек!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина резко ответила Джону Уоррену, обвинившему ее в их расставании.

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