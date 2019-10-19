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  4. Автоэксперты рассказали о машинном масле, способном убить двигатель

Автоэксперты рассказали о машинном масле, способном убить двигатель

, 19:59 113

Специалисты считают ошибочным мнение некоторых автолюбителей о необходимости использовать в холодное время года только «синтетику».

Фото: www.globallookpress.com / Mika Schmidt

Многие автолюбители считают, что в период зимних холодов лучше всего заливать в двигатель только синтетическое масло.

Данное убеждение автоэксперты считают ошибочным, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на специалистов «Автовзгляда».

Эксперты считают, что в некоторых случаях «синтетика» может привести к катастрофическим последствиям и рекомендуют автовладельцам при подборе «зимнего» масла обращать внимание не на синтетическую основа, а на категорию вязкости. Именно от нее зависит, до какой температуры оно сможет оставаться достаточно жидким, чтобы выполнять свои функции.

Большой опасностью для двигателей движков «прошлых поколений» представляют энергосберегающие масла категории «A5/B5» на синтетической основе. По мнению специалистов, их использование может привести к заклиниванию движущихся деталей и другим «смертельно опасным» для сердца автомобиля проблемам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить машину от угона.

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