Автоэксперты рассказали о машинном масле, способном убить двигатель

Многие автолюбители считают, что в период зимних холодов лучше всего заливать в двигатель только синтетическое масло.

Данное убеждение автоэксперты считают ошибочным, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на специалистов «Автовзгляда».

Эксперты считают, что в некоторых случаях «синтетика» может привести к катастрофическим последствиям и рекомендуют автовладельцам при подборе «зимнего» масла обращать внимание не на синтетическую основа, а на категорию вязкости. Именно от нее зависит, до какой температуры оно сможет оставаться достаточно жидким, чтобы выполнять свои функции.

Большой опасностью для двигателей движков «прошлых поколений» представляют энергосберегающие масла категории «A5/B5» на синтетической основе. По мнению специалистов, их использование может привести к заклиниванию движущихся деталей и другим «смертельно опасным» для сердца автомобиля проблемам.

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