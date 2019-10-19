Пельш вспомнил, как вынудил Абдулова купить собак в корейском ресторане

Валдис Пельш в эфире ток-шоу поведал зрителям о казусных ситуациях, произошедших с ним во время съемок культовой развлекательной программы «Розыгрыш». Оказалось, иногда пранки над звездными гостями выходили из-под контроля. Прощение у знаменитых жертв инсценировок телеведущий буквально вымаливал.

Однажды продюсеры передачи Валдиса Пельша решили разыграть актера Александра Абдулова. По сценарию, народный артист должен был выкупить шестерых псов, предназначенных якобы для корейского общепита, пишет сайт Тeleprogramma.pro. Звезда советских и российских фильмов обожал животных, поэтому практически сразу согласился заплатить за бедных собак, которых собирались съесть.

Когда съемочная команда сообщила Александру Абдулову, что он участвовал в «Розыгрыше», артист очень разозлился и назвал всех, включая ведущего шоу, «тварями кончеными». Выяснилось, что незадолго до съемок, у актера скончался любимый четвероногий питомец. Но ведь Валдис Пельш даже не подозревал об этом! Телеведущему пришлось сильно постараться, чтобы добиться от артиста «отпущения грехов» и полного прощения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валдис Пельш оказался в клинике накануне старта нового проекта.