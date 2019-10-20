Фанаты «Спартака» избили болельщика, ударившего Глушакова в прошлом году

Фанаты футбольного клуба «Спартак» избили Мирослава Голунова, который ударил капитана красно-белых Дениса Глушакова в ноябре 2018 года. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летнего мужчину госпитализировали.

По предварительной информации, побитый футбольный болельщик доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

Мирослав Голунов получил известность после матча «Спартака» с «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во время игры 29 ноября 2018 года мужчина выбежал на поле стадиона «Открытие Арена» и ударил Глушакова.

За это болельщик был арестован на 10 суток. Также ему на пять лет запретили посещать футбольные матчи. Сам Голунов утверждал, что выбежал на поле, чтобы попросить Глушакова уйти из команды. По его словам, футболист первым поднял на него руку.

В начале ноября 2018 года 5-tv.ru писал, что болельщики столичного «Спартака» были настроены резко против Дениса Глушакова, который тогда вернулся на поле в основном составе после долгого перерыва.