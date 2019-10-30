«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына

Ирина Круг опубликовала в Instagram фото из гримерной с 17-летним сыном Александром от прославленного шансонье. На фото певица стоит в платье с глубоким декольте. Ее обнимает молодой брюнет в черном.

Если бы поклонники не знали парня в лицо, его могли бы принять за юного ухажера. В свои 43 года артистка прекрасно выглядит. Александр же не стесняется проявлять ласку на публике и иногда фотографируется в обнимку с матерью. Вместе они ходят по магазинам, обедают в ресторанах и отдыхают на дорогих курортах. Однако слава маменькиного сынка за ним не закрепилась.

Instagram @irinakrug

Поклонники певицы не обошли вниманием новое совместное с сыном фото Ирины Круг. В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни утверждают, что Александр — копия мамы. Другие уверены, что сын очень похож на отца — Михаила Круга.

Сын Ирины и Михаила родился за месяц до убийства шансонье. Отца ему стало особенно не хватать в подростковом возрасте. Мальчик хорошо учился как в элитной московской школе, так и в кадетском корпусе. В последнее время парень пошел по стопам отца. В 2018-м он выступил в Кремле на сольном концерте матери.

«Вот так начинается моя карьера артиста. Я надеюсь, что у меня все получится. Мама, ты будешь мной гордиться», — обещал тогда в Instagram Александр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Круг поразила фанатов «вечной» молодостью.