«Возраста нет!» 43-летняя Ирина Круг поразила фанатов «вечной» молодостью

Вдова культового исполнителя шансона Михаила Круга 43-летняя Ирина опубликовала в Instagram снимок, который поразил фанатов до глубины души. На фотографии исполнительница позирует в бежевом свитере, надетом на обнаженное тело. Глубокое декольте и стройные ноги известной блондинки привели поклонников в восторг. Подписчики искренне удивились тому, насколько потрясающе, молодо и свежо выглядит их кумир.

«Фото из новой фотосессии, поработали с моим любимым фотографом», — подписала пост знаменитость.

Instagram @irinakrug

Поклонники Ирины Круг осыпали любимицу множеством комплиментов по поводу ее красоты и «вечной» молодости. За несколько часов снимок певицы набрал больше 18 тысяч лайков и 300 восторженных комментариев.

«Возраста просто нет. Очень красивая»;

«Роскошная женщина!»

«Ну, невозможно описать эту красоту!»

«Очень женственная», — написали фолловеры.

Ирина Круг прожила в официальном браке с супругом Михаилом около года. У пары есть общий сын Александр. После смерти шансонье в 2002 году вдова певца сама стала исполнять его хиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Круг выдала 24-летнюю дочь замуж.