  1. Пятый канал
  4. Фото: Аршавин получил первый кубок в качестве тренера

Фото: Аршавин получил первый кубок в качестве тренера

, 0:49 52

Юношеская команда под руководством спортсмена стала лучшей на Кубке Санкт-Петербурга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @andrey.arshavin10, @zenit_spb

Андрей Аршавин завоевал свой первый трофей в качестве тренера. Об этом сообщается на странице в Instagram футбольного клуба «Зенит».

Сейчас бывший капитан «Зенита» тренирует команду юношей 2004 года рождения Академии ФК. Команда U-15 под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова стала лучшей и завоевала Кубок Санкт-Петербурга. Юные футболисты Академии «Зенита» обыграли в финальном матче соперников из СШОР «Зенит» по пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Instagram @zenit_spb

Стоит отметить, что в качестве тренера Аршавин строг даже к собственным наследникам — ранее 5.tv.ru рассказывал о том, что звезда «Зенита» раскритиковал своего семилетнего сына Арсения, которому не особенно хорошо удавались угловые.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

2:17
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
1:46
Потомки семьи Наполеона сыграли свадьбу
1:17
А что с личной жизнью? Ольга Орлова снялась в постели с собаками — фото
0:49
Фото: Аршавин получил первый кубок в качестве тренера
0:29
Путин заявил, что Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой
0:05
День преподобной Пелагии: чего категорически нельзя делать 21 октября

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев