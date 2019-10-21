Фото: Аршавин получил первый кубок в качестве тренера

Андрей Аршавин завоевал свой первый трофей в качестве тренера. Об этом сообщается на странице в Instagram футбольного клуба «Зенит».

Сейчас бывший капитан «Зенита» тренирует команду юношей 2004 года рождения Академии ФК. Команда U-15 под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова стала лучшей и завоевала Кубок Санкт-Петербурга. Юные футболисты Академии «Зенита» обыграли в финальном матче соперников из СШОР «Зенит» по пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Instagram @zenit_spb

Стоит отметить, что в качестве тренера Аршавин строг даже к собственным наследникам — ранее 5.tv.ru рассказывал о том, что звезда «Зенита» раскритиковал своего семилетнего сына Арсения, которому не особенно хорошо удавались угловые.