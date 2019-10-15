Видео: Андрей Аршавин раскритиковал сына после футбольной тренировки

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин продолжает работать над имиджем идеального отца. Он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта два видео, снятые во время встречи с сыном от первого брака с телеведущей Юлией Барановской.

«Неудавшийся угловой», — подписал Аршавин первый ролик, на котором его сын, судя по всему, сделал неудачную передачу.

На втором видео юный футболист выполняет различные трюки с мячом.

«Здесь немного лучше», — гласит вторая подпись, оставленная Аршавиным на английском языке.

Ролики были сняты в Москве. На это указывает специальная отметка, а также доносящаяся со спортивной площадки русская речь.

В настоящее время Аршавин работает тренером в «Зените». Одновременно он пытается строить карьеру комментатора и ведущего. Перед этим спортсмен оказался замешан в череде скандалов, связанных с его личной жизнью.

Как писал 5-tv.ru, в июле Андрей Аршавин развелся со второй женой Алисой Казьминой, от которой имеет двухлетнюю дочь Есеню. От первого брака с Юлией Барановской у него остались трое детей — 13-летний сын Артем, девятилетняя дочь Яна и семилетний сын Арсений.