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  4. Фото: Линдеманн отдыхает в ресторане в центре Петербурга

Фото: Линдеманн отдыхает в ресторане в центре Петербурга

, 4:17 Фото 92

Панорамные окна с видом на Исаакиевский собор выдали нахождение артиста в Северной столице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / STAR-MEDIA, Instagram @till_lindemann_official

Новый снимок, появившийся в Instagram фронтмена Rammstein — Тилля Линдеманна — рассекретил местонахождение звезды. Судя по фото, музыкант до сих пор находится в Санкт-Петербурге.

Известно, что Линдеманн приезжал в Северную столицу на прощальный концерт группы «Ленинград». Однако на следующий день после мероприятия артист выложил новое фото, которое свидетельствует о том, что он все еще находится в России. На снимке Тилль сидит за столом в ресторане — у окна с видом на Исаакиевский собор.

Instagram @till_lindemann_official

По слухам, солист Rammstein планирует снять в Петербурге несколько клипов, однако подробной информации об этом нет. Известно также, что Линдеманн посетил в России день рождения своей близкой подруги — певицы Светланы Лободы, с которой, по слухам, его связывают романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что совместный снимок Линдеманна и Лободы на вечеринке после этого шоу дал поклонникам новый повод заподозрить артистов в тайном романе.

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