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Олег Монгол показал на видео, как «размазал Руки-Крюки»

, 3:47 Видео 24

Популярные блогеры Олег Монгол и «Руки-базуки» устроили боксерский поединок.

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Фото, видео: Instagram @oleg_mongol

Блогер Олег Монгол прокомментировал в сети свой бой с Кириллом Терешиным, известным как «Руки-базуки». Встреча интернет-звезд завершилась победой Монгола.

Монгол и «Руки-базуки» несколько месяцев пререкались в сети. Разрешить конфликт они решили «по-мужски» — при помощи боксерского поединка. Несмотря на то, что Терешин был настроен на победу, завершилась встреча его поражением. Бой по правилам ММА состоялся на одном из рингов в Абакане.

YouTube / Олег Монгол

«Роднулькины мои, вот и свершилось! Я как и обещал что размажу этого Руки-Крюки, так и сделал», — оценил исход поединка на своем YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru уже публиковал видео боя «Руки-Базуки» и Олега Монгола. Встреча прошла в родном городе победителя — Абакане. По словам Олега, его соперник показал себя достойно.

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