  1. Пятый канал
  4. Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео

Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео

, 2:17 Видео 528

Блогеры устроили поединок в Хакасии на боксерском ринге.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @oleg_mongol

В сети стремительно набирает популярность видео со спортивной встречи двух весьма узнаваемых в России интернет-персонажей — Олега Монгола и Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки». Блогеры устроили боксерский поединок.

Бой по правилам ММА состоялся на одном из рингов в Абакане — родном городе Олега Монгола — именно он одержал победу, уложив соперника удушающим приемом. Сам Олег на своей странице в Instagram подчеркнул, что Терешин показал себя достойным противником.

Instagram @oleg_mongol

Олег Монгол прославился пародиями, которые высмеивают образ жизни звезд шоу-бизнеса, а Кирилл стал известен благодаря неестественно огромным мышцам рук — добиться этого молодому человеку помогли инъекции синтола.

Впрочем, такие модификации не пошли на пользу его самочувствию — молодой человек нуждается в сложном медицинском вмешательстве. Однако, как писал ранее 5-tv.ru, никто из медиков не готов браться за лечение Кирилла Терешина.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

3:47
Олег Монгол показал на видео, как «размазал Руки-Крюки»
3:18
Королевская партия: почему визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ заставил беспокоиться США
3:01
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
2:36
Три человека получили ранения в перестрелке в ночном клубе Екатеринбурга
2:17
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
1:46
Потомки семьи Наполеона сыграли свадьбу

Сейчас читают

Россияне смогут выходить на пенсию досрочно
«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев