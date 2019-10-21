В сети стремительно набирает популярность видео со спортивной встречи двух весьма узнаваемых в России интернет-персонажей — Олега Монгола и Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки». Блогеры устроили боксерский поединок.

Бой по правилам ММА состоялся на одном из рингов в Абакане — родном городе Олега Монгола — именно он одержал победу, уложив соперника удушающим приемом. Сам Олег на своей странице в Instagram подчеркнул, что Терешин показал себя достойным противником.

Instagram @oleg_mongol

Олег Монгол прославился пародиями, которые высмеивают образ жизни звезд шоу-бизнеса, а Кирилл стал известен благодаря неестественно огромным мышцам рук — добиться этого молодому человеку помогли инъекции синтола.

Впрочем, такие модификации не пошли на пользу его самочувствию — молодой человек нуждается в сложном медицинском вмешательстве. Однако, как писал ранее 5-tv.ru, никто из медиков не готов браться за лечение Кирилла Терешина.