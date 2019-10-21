Видео: полиция проверит водителя, не пропустившего «скорую» в Приморье

Полиция Приморского края начала проверку после того, как в сети появилось видео, на котором местный автовладелец не пропускает машину «скорой помощи».

Видео разместило на закрытой странице в Instagram одно из городских сообществ. В кадре видно, что в плотном потоке «неотложка» пытается проехать на вызов, у машины включена сирена. Однако белый Toyota Land Cruiser Prado просто игнорирует предписанное в таких случая требование уступить дорогу и продолжает неспешное движение. При этом в соседней полосе водители специально освобождают место для внедорожника — но водитель не счел нужным перестраиваться.

Как передает РИА Новости, в региональном Управлении МВД начали проверку по данному факту — в действиях автолюбителя усматривается административное нарушение. За непропуск «скорой помощи» находившемуся за рулем жителю Приморья грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачам «неотложки» разрешат лечить без согласия.