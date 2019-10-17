Врачам неотложки разрешат лечить без согласия

Врачи скорой помощи смогут оказывать помощь пациенту без его согласия или согласия его родных. Законопроект об изменении порядка оказания медицинской помощи внесен на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о ситуации, когда есть прямая угроза жизни пациента.

По мнению авторов документа, его принятие поможет избавить медиков от ненужной бумажной волокиты. В условиях чрезвычайной ситуации, когда вопрос жизни и смерти решают минуты, врач сам должен принять необходимое решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за непропуск скорой на дороге ужесточили наказание.