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  4. «Очень нежно и элегантно»: Ковальчук и Чумаков исполнили восточный танец

«Очень нежно и элегантно»: Ковальчук и Чумаков исполнили восточный танец

, 10:32 Видео 1 933

Звездная пара развлекалась за кулисами между выходами на сцену. Процесс снимался на видео.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук выложила на своей странице в Instagram видео, на котором исполняет восточный танец вместе с мужем Алексеем Чумаковым.

«Ничего особенного... Просто каждый за кулисами отдыхает по-своему», – подписала знаменитость ролик.

Поклонники назвали танец очень нежным и элегантным. Встречалось несколько отсылок к Армении.

«Лучшая пара, обожаю вас»;

«Армянская свадьба. Красиво танцуете»;

«Супер просто. Очень нежно и элегантно получилось. Вы очень красивая и нежная пара», –отметили подписчики.

Отдельных комплиментов удостоилась Ковальчук. Подписчики положительно оценили ее фигуру и плавность движений.

«Юлия просто прелесть, так нежно танцует»;

«Классная фигура»;

«Молодец, Юлия Джан! («Джан» – армянское слово, позволяющее обратиться к человеку в уменьшительно-ласкательной форме – Прим. ред)» – написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Юлия Ковальчук смутила поклонников агрессивным макияжем. Далеко не все оценили ее ярко-красную помаду.

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