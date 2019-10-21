Юлия Ковальчук смутила поклонников агрессивным макияжем. Кроваво-красная помада не пришлась по вкусу почитателям таланта певицы.

Снимок появился на странице звезды в Instagram. На нем Юлия позирует в вечернем платье с прической и макияжем.

Instagram @juliakovalchuk

Пользователей смутила помада — алый оттенок показался им слишком ярким и вызывающим, а некоторые и вовсе испытали недоумение при взгляде на фото.

«Чем мне теперь седину закрасить?»

«Ну, можно же было и ровно накрасить губы-то!»

«Юля, не то! Или фото неудачное» — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук поделилась своими ощущениями от возраста — она призналась, что в почти полные 37 лет чувствует себя женственной и уверенной.