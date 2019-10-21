Мать бросила младенца в подъезде, оставив ему пакет с едой

Младенца полутора лет обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов в Якутске. Мать бросила его там, оставив рядом пакет с едой и овощами, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Якутии.

Ребенка обнаружила женщина, проживающая в доме. Она и сообщила о мальчике в полицию. Малыша отвезли в специализированный дом ребенка. Его уже осмотрели врачи — младенец здоров.

Правоохранители тем временем искали родственников ребенка. Пока удалось найти только бабушку, которая проживает в другом регионе.

Мать младенца объявили в розыск. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» (статья 125 УК РФ). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бросившей ребенка жительнице Москвы. Семимесячного младенца она оставила у подруги и пропала.