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Мать бросила младенца в подъезде, оставив ему пакет с едой

, 12:51 18

Жительницу Якутска объявили в розыск. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Младенца полутора лет обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов в Якутске. Мать бросила его там, оставив рядом пакет с едой и овощами, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Якутии.

Ребенка обнаружила женщина, проживающая в доме. Она и сообщила о мальчике в полицию. Малыша отвезли в специализированный дом ребенка. Его уже осмотрели врачи — младенец здоров.

Правоохранители тем временем искали родственников ребенка. Пока удалось найти только бабушку, которая проживает в другом регионе.

Мать младенца объявили в розыск. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» (статья 125 УК РФ). Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бросившей ребенка жительнице Москвы. Семимесячного младенца она оставила у подруги и пропала.

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