Оставила подруге и пропала: Мать бросила 7-месячного ребенка в Москве

В Москве найден 7-месячный ребенок, брошенный матерью. Наталья Л. оставила малыша с подругой в среду, 12 июня, а сама, по предварительной информации, отправилась на судебное заседание по делу о краже. По неподтвержденным данным, женщину освободили из зала суда, однако за ребенком она так и не вернулась.

Об этом в четверг, 13 июня, правоохранительным органам сообщила подруга матери малыша. На данный момент женщина объявлена в розыск.

По предварительной информации, в семье брошенного ребенка наблюдается непростая ситуация. Его мать употребляет запрещенные вещества, а отец находится в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в квартире на Советском проспекте 29-летняя Елена Т. оставила пятимесячных дочерей-близняшек и ушла распивать спиртные напитки к соседке по дому