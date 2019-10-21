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  4. Что делать в случае кражи смартфона — советы Роскачества

Что делать в случае кражи смартфона — советы Роскачества

, 14:53 Видео 38

Эксперты рассказали, как обезопасить себя и не позволить злоумышленникам получить доступ к персональным данным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Schoening, via www.imago-images.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить персональные данные и обезопасить себя в случае кражи смартфона.

По словам специалистов, прежде всего, необходимо активизировать возможность дистанционной блокировки устройства – это позволит ограничить доступ к данным и стереть их, если телефон окажется в руках злоумышленников, пишет RT. 

Также очень важно использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, постоянно проводить резервное копирование файлов и держать их только в облачном хранилище.

Чтобы обезопасить свои персональные данные, уже при покупке гаджета следует сохранить серийный номер своего смартфона, который можно найти в настройках IMEI. Если устройством завладеют злоумышленники, его нужно будет указать в заявлении о краже.

Если смартфон пропал, в первую очередь нужно позвонить на свой номер, а в случае неполучения ответа воспользоваться сервисами по отслеживанию местоположения и дистанционно удалить все данные с устройства.

Если это сделать не удалось, нужно обратиться к сотовому оператору и сотрудникам банка, чтобы заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты Центробанка назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян.

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