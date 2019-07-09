Эксперты назвали основные способы похищения средств с банковских счетов в России

, 10:51 Видео 167

Центробанк опубликовал специальный доклад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Эксперты Центробанка назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Выяснилось, что почти в каждом третьем случае граждане терпят убытки из-за собственной беспечности, пишет Iz.ru. Согласно докладу ЦБ, чаще всего люди страдают из-за низкой киберграмотности — 29%, неосторожности и потери гаджета — 27%, а также кражи — 11%.

Оценку приведенных данных провела компания Zecurion, которая занимается разработкой систем для защиты от утечек информации. Ее специалисты, в свою очередь, заявили, что доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может доходить до 60%.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка или службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Граждане им верят и предоставляют личные данные. Решение данной проблемы эксперты видят в развитии программ по киберграмотности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ обнаружил новый способ похищения денег через банкоматы.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +13°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

12:15
«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото
11:58
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и госслужащих в России
11:46
«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото
11:39
Instagram вводит новые функции для защиты пользователей от оскорблений
11:28
Последствия смерча в Кировской области — видео
11:16
«Гудков в юбке»: Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

Сейчас читают

«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем
«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге