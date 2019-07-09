Эксперты назвали основные способы похищения средств с банковских счетов в России

Эксперты Центробанка назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Выяснилось, что почти в каждом третьем случае граждане терпят убытки из-за собственной беспечности, пишет Iz.ru. Согласно докладу ЦБ, чаще всего люди страдают из-за низкой киберграмотности — 29%, неосторожности и потери гаджета — 27%, а также кражи — 11%.

Оценку приведенных данных провела компания Zecurion, которая занимается разработкой систем для защиты от утечек информации. Ее специалисты, в свою очередь, заявили, что доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может доходить до 60%.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка или службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Граждане им верят и предоставляют личные данные. Решение данной проблемы эксперты видят в развитии программ по киберграмотности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ обнаружил новый способ похищения денег через банкоматы.